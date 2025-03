Sport.quotidiano.net - Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025, Groves ammonito per aver esultato alla vittoria di Philipsen

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 3 marzo– La nuova stagione ciclistica, ancor prima del suo reale svolgimento, è già passatastoria per le tante innovazioni apportate al regolamento dall'Uci con il fine di ridurre le cadute in gruppo. Tra esse spiccano i cartellini gialli comminati per le irregolarità commesse durante le volate, ma non solo: ne sa qualcosa Kaden, attore non protagonistavinta dal compagno di squadra Jasper. Le motivazioni del cartellino giallo aProprio nel successo del capitano dell'Alpecin-Deceuninck risiede la motivazione del provvedimento disciplinare comminato all'australiano, che è stato pure declassato all'arrivo, passando dal decimo al 57esimo posto finale. Non solo: da questo momento in poidovrà prestare ancora più attenzione ai propri comportamenti, perché 3 ammonizioni in 1 mese portano a una sospensione di 14 giorni, mentre 6 in anno conducono a uno stop di 1 mese.