Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, via all’operazione riscatto: ecco l’ultimissima idea per strappare il sì del PSG. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, viaperil sì del PSG. I, cosa può succedere nei prossimi mesiTra i calciatori arrivati nel corso dell’ultima sessione di gennaio c’è anche Randal, il cui impatto con il mondo bianconero è stato certamente molto positivo. Motivo per cui il mercatosta già studiando possibili soluzioni per trattenerlo a Torino.L’è di andare a trattare con il Paris Saint-Germain per un nuovo prestito: questa volta però non sarà sma, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà è quella di inserire un diritto dida esercitare nel 2026 a 40-45 milioni di euro.Leggi sunews24.com