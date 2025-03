Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, nessuno come il francese: meglio anche di Inzaghi, Trezeguet e Higuain. Il dato sul clamoroso impatto dell’attaccante

di RedazionentusNews24di: ilsulCinque gol nelle sue prime cinque presenze in bianconero in Serie A per Randal; nell’era dei tre punti a vittoria nessun calciatore dellantus è riuscito a fare altrettanto nelle sue prime sei partite con i piemontesi (quattro gol per Vincenzo Iaquinta, David Trézéguet, Gonzalo Higuaín e Filippo)Ilha realizzato in media un gol ogni 76 minuti in questo campionato; tra i calciatori con più di una marcatura nella Serie A 2024/25 solamente Mateo Retegui (una rete ogni 70 minuti) vanta una media migliore del bianconero.Leggi suntusnews24.com