KievTajani | prematuro parlare di tregua

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.10di unadi un mese in Ucraina "è ancora". Così il ministro degli Esteri Tajani sulla proposta del presidente francese Macron. "Intanto serve che l'Europa sia unita per garantire l'indipendenza di Kiev. Devono sedersi insieme, Europa, Stati Uniti,Ucraina e Russia per arrivare a una pace giusta e soprattutto duratura" "Bisogna riflettere prima didi truppe europee a in Ucraina". Cessate le ostillità,"va garantita la sicurezza tramite la Nato, anche se Kiev non entrasse nell'Alleanza", aggiunge Tajani.