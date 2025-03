Kiev | mineralisì ad accordo con Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.30 Non ci sono state comunicazioni tra la presidenza ucraina e la Casa Bianca dopo l'incontro di venerdì scorso con Donald, maè pronta per la firma di uncon gli Stati Uniti per lo sfruttamento congiunto dei minerali nel suo Paese. Lo avrebbe detto il presidente ucraino Zelensky a Londra, secondo quanto riporta il quotidiano londinese Guardian. Lo sforzo per la pace guidato da GB e Francia,discusso dai leader europei al vertice di Londra, darà i suoi frutti "nelle prossime settimane", ha aggiunto