Kenya incidente stradale | bus di turisti si schianta morti due italiani

Il Ministero degli Affari Esteri, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, sta monitorando la situazione riguardante unavvenuto oggi in, nei pressi di Diani. Un minibus, su cui viaggiavano anche sei, è rimasto coinvolto nello scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.Secondo le prime informazioni, un connazionale è deceduto sul colpo, mentre un’altra passeggera italiana ha perso la vita dopo essere stata ricoverata in ospedale.Il gruppo distava partecipando a una gita organizzata da un tour operator italiano, il quale ha incaricato i propri referenti indi fornire supporto ai quattro feriti, attualmente ricoverati in due diversi ospedali.Sul luogo dell’sono giunti il console a Mombasa, l’agente consolare a Diani e il personale dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi.