Kennedy promuove i vaccini La reazione dei No Vax | Ha venduto la sua anima al diavolo sionista

Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F.Jr., dopo anni passati ad alimentare la propaganda No Vax, ha deciso di sostenere la vaccinazione dei bambini per affrontare l’epidemia di morbillo in Texas. Un sostegno fondamentale per la salute pubblica, soprattutto considerando che in passato aveva promosso il contrario, arrivando persino a supportare il ciarlatano Wakefield, autore della bufala suie l’autismo. Come hanno reagito i No Vax? Malissimo!Per il mondo No Vax, si tratta di un tradimento amaro. Qualcuno, cercando di nascondere lo stupore, cita dei presunti precedenti per indicarlo come un “traditore naturale”. Nei gruppi Telegram si legge: «Se Robert F.Jr. è riuscito a infrangere le promesse fatte alla moglie tradendola più di 30 volte, può infrangere anche quelle fatte al popolo americano».