Keir Starmer. Il premier grigio ora è un leader

L’uomodiventatoinglese la scorsa estate senza grandi entusiasmi, sta emergendo come l’uomo chiave per la pace in Ucraina.è l’epitome del low profile, il profilo basso e sobrio che sembra l’antitesi di Boris Johnson. Il gentleman inglese di altri tempi, che la gente faceva fatica a capire appieno, si è rivelato un alleato formidabile della causa ucraina e undi sostanza. Il viaggio a Washington la scorsa settimana e il rude trattamento di Zelensky da parte di Trump hanno fatto emergere unonuovo: forte, sicuro, protettivo. Una figura quasi paterna per il presidente ucraino, che gli si è quasi sciolto fra le braccia al suo arrivo a Downing Street. Il finora puntiglioso, quasi aridogli ha dato un benvenuto da eroe e lo ha rassicurato: non sei solo, ci penso io.