Karate, Riccardo Angino porta sul podio il Nuovo C.S.K.S. di Prato

, 3 marzo 2025 - Nei giorni scorsi, Viareggio ha ospitato la trentatreesima edizione della “Coppa Carnevale – Memorial Francesco Romani” di, che ha visto sfidarsi in Versilia atleti provenienti da tutta Italia. E ai nastri di partenza c'era anche ilC.S.K.S. di, con la società salita sul secondo gradino più alto del: merito di, che ha conquistato una medaglia d'argento nella categoria “Master-D kata cinture nere”. L'agonista del sodalizio pratese puntava a bissare l'oro conquistato nel 2024: è salito sul tatami per quarto e dopo aver valutato le esecuzioni dei rivali, ha deciso di esibire il classico “Gojushiho-sho”. La competizione ha stavolta previsto in corso d'opera una tornata unica anziché due come di consueto, al termine del qualesi è piazzato secondo.