Juventusnews24.com - Kalulu subito titolare in Juve Verona? Il difensore scalpita: tutti i dettagli sulla possibile scelta di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in? Le ultimissimeformazione dei bianconeri:È il giorno die mistervuole continuare a vincere in campionato per portare tranquillità nel gruppo ma soprattutto tra i tifosi. Il mister bianconero sta pensando ai migliori 11 da schierare dal primo minuto: ritorna nei convocatiche però non partirà.Infatti, la difesa sarà composta da Gatti e Kelly mentre sulle corsie ci saranno Weah e Cambiaso. A riportarlo è Sky Sport.Leggi suntusnews24.com