Juventus-Verona Streaming Gratis | il Monday Night di Serie A in Diretta Live

Viaggia verso la conclusione la ventisettesima giornata diA, che si concluderà con ilin programma all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Ad affrontarsi saranno, che cercheranno di conquistare tre punti molto importanti per i rispettivi obiettivi.Il momento diche si presenta a questo appuntamento con quattro vittorie consecutive in campionato ma con la delusione dell’eliminazione in Coppa Italia. Formazione bianconera che dovrà dunque reagire alla sconfitta ai rigori contro l’Empoli, conquistando tre punti che permetterebbero di tornare in solitaria al quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio dopo la vittoria di ieri con il Milan.Per quanto l’incontro sembri favorevole sulla carta, i bianconeri non dovranno però sottovalutare unche arriva carico d’entusiasmo dopo la fondamentale vittoria con la Fiorentina.