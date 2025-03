Sport.quotidiano.net - Juventus-Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 2 marzo 2025 - A chiudere la 27° giornata di Serie A sarà la sfida fraed Hellas, in programma all'Allianz Stadium. I bianconeri vogliono mettersi alle spalle la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia, riprendersi il quarto posto in classifica dopo il sorpasso della Lazio e allo stesso tempo hanno l'occasione di portarsi ad appena sei punti dalla vetta occupata dall'Inter. Dall'altra parte gli scaligeri intendono cercare di allungare il margine sulla zona retrocessione, adesso lontana quattro punti. I precedenti Laha vinto 38 partite di Serie A contro l’Hellas, solo l’Inter (41) ha battuto più volte i veneti nel massimo campionato – i bianconeri inoltre hanno realizzato 114 gol contro i gialloblù, meno solo dei nerazzurri (117). Madama ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro l’Hellasin Serie A (1N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti quattro (2N, 2P).