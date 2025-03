Sololaroma.it - Juventus-Verona, il Pronostico: poco spettacolo, la scommessa si assottiglia

Lasi prepara a scendere in campo contro ilcon l’obiettivo di riscattare le ultime cocenti delusioni. Dopo l’eliminazione dall’Europa League contro il PSV Eindhoven, i bianconeri hanno subito un’altra batosta venendo estromessi dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, formazione in piena crisi che ha imposto l’1-1 nei tempi regolamentari prima di vincere ai rigori, complice gli errori dal dischetto di Vlahovic e Yildiz.Ora l’attenzione si sposta sulla Serie A, dove la Juve occupa il quarto posto con 49 punti, due in più della Lazio, che ha recentemente superato il Milan a San Siro. Una vittoria contro ilconsentirebbe alla squadra di Thiago Motta di mantenere il distacco e consolidare la qualificazione in Champions League.in crescita, ma lo Stadium è un tabùDi fronte ai bianconeri ci sarà unrinvigorito dal prezioso successo contro la Fiorentina (2-1), arrivato grazie a un gol nel finale di Bernede.