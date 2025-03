Sport.quotidiano.net - Juventus-Verona 2-0: Thuram-Koopmeiners e i bianconeri vedono la vetta

Torino, 3 marzo 2025 - Laserve il pokerissimo. Quinta affermazione consecutiva in campionato per la Vecchia Signora, che in un Allianz Stadium contraddistinto da un clima di contestazione batte 2-0 l'Hellas. Decisivi i sigilli nella ripresa di. Con questo successo Madama si porta a -6 dalla capolista Inter e riconquista la quarta piazza in classifica, operando il controsorpasso ai danni della Lazio. Le scelte dei due allenatori(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli,; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta. Hellas(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni Duda, Niasse Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr. All. Zanetti. Primo tempo Prova a partire in maniera aggressiva la, che al 3' calcia in porta con Locatelli, il cui sinistro termina alto.