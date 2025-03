Ilnapolista.it - Juventus, Tether inizia a dare i suoi frutti: in meno di un mese, il titolo in Borsa è salito al 45% (C&F)

Ilindellaha chiuso la giornata in crescita del 12,03% a 3,3700 euro per azione. Da giugno 2022, ildel club ha raggiunto imassimi; tre anni fa era stata l’ultima volta in cui aveva superato i 3,37 euro per azione.Oltre 6 milioni di pezzi scambiati in giornata, su una media quotidiana di 1,57 milioni negli ultimi tre mesi.Indi unilindelladel 45%In particolare, come si legge su Calcio e Finanza:le azioni dellahanno guadagnato il 45% dal 7 febbraio scorso. Una forte crescita anche sulla spinta delle manovre di, la società di criptovalute che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% della società. Guardando alla capitalizzazione di, così, in questo periodi il valore a Piazza Affari dellada 880 milioni a 1,27 miliardi.