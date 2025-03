Rompipallone.it - Juventus, fallimento Koopmeiners: addio e sostituto già scelto

Leggi su Rompipallone.it

Teunprotagonista di una stagione negativa in bianconero, il club ha già deciso: cessione e assalto immediato alIn casa, si respira innegabilmente un clima pesante e di contestazione, dopo gli ultimi risultati non proprio esaltanti, che hanno portato i bianconeri a uscire dalle coppe, con il solo campionato da portare avanti da qui al termine della stagione. Tuttavia, il recente andamento al rallentatore in Serie A delle prime della classe fornisce una opportunità considerevole. I bianconeri, classifica alla mano, possono addirittura tornare in corsa per il titolo, continuando a vincere.Una situazione se vogliamo paradossale, ma del resto l’equilibrio che si sta riscontrando in questa annata fa sì che la graduatoria sia piuttosto corta. E così, se va ancora blindata la posizione tra le prime quattro, c’è l’occasione di guardare anche più in alto.