Juventus, dura contestazione degli ultras. Accuse (a Giuntoli) per il trattamento riservato ad Allegri

(a) per iladAnche Tuttosport racconta l’aspradellaieri sera all’esterno del J Hotel.Scrive Tuttosport:«Avete rotto il c.». E poi: «Tirate fuori i c.». Sì, è stata una serata di. A tratti. Con toni alti. E non finirà qui, tutt’altro: da parte della curva è stata annunciata la decisione di proseguire, tra il silenzio allo Stadium eppure la presenza costante. Casa e trasferta, ovunque ci sia la possibilità. È stato il prodotto finale di due ore in cui è arrivato di tutto, in cui glihanno voluto ribadire il peso specifico che ritengono di avere all’interno delle dinamiche bianconere.Un dispiegamento di polizia – circa 50 ufficiali, più agenti della Digos – ha scortato il gruppo di 300 tifosi nei 300 metri che separano l’impianto dal J Hotel, sede da ieri del ritiro blindatissimo dei bianconeri.