Calciomercato.it - Juventus, clima di contestazione all’Allianz Stadium: l’accoglienza per Thiago Motta

Aria tesaper il match dei bianconeri contro il Verona: la reazione della tifoseria di casaResta caldo ilattorno alladopo la durissimadi ieri alla vigilia del match contro il Verona. La squadra è stata accolta dall’indifferenza della curva, mentre il resto dell’Allianzapplaudiva all’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento pre match.(LaPresse) – Calciomercato.itQualche fischio è invece piovuto alla lettura delle formazioni per, contestatissimo domenica dai gruppi organizzati della tifoseria. All’arrivo invece del pullman qualche coro e applauso per i bianconeri, scandito anche da alcuni ‘Svegliatevi’ da parte dei tifosi presenti fuori l’impianto. Gli ultras dellahanno invece continuato a contestare squadra e società fuori l’Allianz con un paio di striscioni all’entrata della Curva Sud: “Cercasi uomini per questa maglia, fino ad allora giocate in giallo” e a fianco: “Voi tutti qua di passaggio, noi la storia del calcio!“.