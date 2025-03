Juventusnews24.com - Juve Verona, un bianconero può toccare un primo grande prestigioso traguardo: una titolarità contro i gialloblù significherebbe quota 100 da juventino!

di RedazionentusNews24, Thiago Motta potrebbe far entrare questo giocatore nella storia del club: gli basta un gettone perla tripla cifra!Thiago Motta ha praticamente deciso la formazione per, sfida che andrà a chiudere la 27^ giornata di campionato. In attesa dell’ufficialità della distinta, tutte le attenzioni ruotano attorno a un nome in particolare: Federico Gatti. Il numero 4 dovrebbe affiancare Lloyd Kelly per quella che dovrebbe essere un’occasione storica per lui.Come ricorda il sito ufficiale della, il numero 4 potrebbe collezionare la presenza numero 100 intra tutte le competizioni. Leggi suntusnews24.com