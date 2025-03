Juventusnews24.com - Juve Verona, Thiago Motta dà ancora fiducia a Koopmeiners? La scelta è ufficiale: ecco chi giocherà dal 1?

Sono ufficiali le formazioni di Juve Verona: rispetto a quello che filtrava a poche ore dall'inizio della sfida di Serie A, Koopmeiners finisce in panchina dopo la deludente prestazione contro l'Empoli. Al suo posto Mckennie nel ruolo di trequartista mentre il centrocampo sarà composto da Locatelli e Thuram. L'olandese potrà comunque dare una mano partita in corso in questo match molto delicato per i bianconeri.