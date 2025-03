Juventusnews24.com - Juve Verona, striscia aperta di vittorie consecutive in Serie A. Non accade dal 2021: il dato sul rendimento casalingo

Juve Verona, striscia aperta di vittorie consecutive in Serie A. Non accade dal 2021: il dato sul rendimento casalingo

La Juve ha ottenuto quattro successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque in quel caso) – la squadra bianconera, oltre ad essere l'unica che da inizio febbraio 2025 ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (4/4), chiude un mese intero con almeno tre partite con il 100% di successi per la prima volta dal febbraio 2023 (4/4);

Inoltre, la Juventus ha vinto tutti i primi tre match all'Allianz Stadium nel 2025 in campionato e non ottiene quattro successi nelle prime quattro partite casalinghe in un singolo anno solare di Serie A dal 2021 (sette su sette in quel caso);