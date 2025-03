Juventusnews24.com - Juve Verona snodo cruciale della stagione. Thiago Motta nel mirino: risultato a parte, deve dimostrare… Le due richieste al tecnico

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato della Juventus, attesa dalla sfida casalinga di questa sera all'Allianz Stadium contro il Verona dopo la debacle in Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano questa sera Thiago Motta è chiamato a conquistare i tre punti ma non solo: deve dimostrare che la sconfitta con l'Empoli è stato solo un incidente di percorso e che la squadra ha la maturità per non fallire gli appuntamenti importanti.