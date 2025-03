Juventusnews24.com - Juve Verona, i bianconeri giocano ma non sfondano: lo Stadium reagisce così a fine primo tempo

di RedazionentusNews24, ima non: l’Allianz. Ecco che cosa hanno fatto i tifosiÈ in corso il match tra, gara che chiuderà questa ventisettesima giornata di campionato. Al termine della prima frazione le due squadre sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.Dopo il brivido sul finale del gol annullato agli ospiti, isono stati accompagnati negli spogliatoio da diversi fischi provenienti dalle tribune dell’Allianz. I tifosi non sono contenti dopo i primi 45?.Leggi suntusnews24.com