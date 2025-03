Juventusnews24.com - Juve Verona 1-0 LIVE: Locatelli vicino al gol!

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Dopo il tonfo in Coppa Italia contro l’Empoli, lantus è pronta a rialzare la testa in campionato ospitando ilquesta sera all’Allianz Stadium nella sfida che chiuderà questa ventisettesima giornata di campionato.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-0: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1?IN AVANTI – Subitontus in avanti con la bella palla di McKennie per Kolo Muani: l’attaccante francese però viene chiuso da un difensore avversario.3? TIRO– Buona occasione per i bianconeri che nasce dai piedi di Yildiz: poi palla a destra per Weah che cerca McKennie. Il pallone però arriva a ache da fuori area spedisce alto.