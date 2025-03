Sport.quotidiano.net - Juve, un sogno da riaccendere. Se batte il Verona va a -6 dalla vetta. Motta: "Squadra e società con me»

E’ come una sorpresa gigantesca che ti viene recapitata in netto anticipo sulla Pasqua. Citofonare: laforse più tormentata degli ultimi quindici anni può vivere un lunedì da leoni e ritrovarsi risucchiata almeno virtualmente – non è uno scherzo – nella lotta per lo scudetto. I disastri in Champions e Coppa Italia non hanno (ancora) intaccato un rendimento in campionato che è in netta controtendenza con quello delle prime della classe, impegnate in un imprevedibile “ciapano’“. Vincere stasera allo Stadium contro ilporterebbe la Signora a -6 dall’Inter capolista. Con tanto di calendario forse più favorevole rispetto anche a Napoli e Atalanta. Anomalie del destino, ma in fondo anche il bello del calcio. Lantus viene da quattro successi di fila, maturati mentre le altre big tiravano il freno.