Calcionews24.com - Juve, infortunio Conceicao: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sulle condizioni di Francisco, esterno della, dopo l’muscolare rimediato in allenamento Laha pubblicatodi Franciscodopo l’muscolare rimediato in allenamento. Il portoghese rientrerà con ogni probabilità solo dopo la sosta, con l’obiettivo della sfida di Serie A contro il Genoa del 30 marzo. COMUNICATO – «Francisco, in seguito a .