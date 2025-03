Movieplayer.it - John Belushi, Bill Murray si scaglia contro la biografia di Bob Woodward: "Criminale e crudele"

Leggi su Movieplayer.it

difende la memoria dell'amicocontestando la veridicità del ritratto contenuto nel celebre biopic diChi tocca muore.è sceso in campo per difendere la memoria dell'amicocontestando il contenuto della celebredi BobChi tocca muore. Ospite del podcast The Joe Rogan Experience,ha definito il libro "" e "". A suo parere l'interpretazione disarebbe "completamente imprecisa" e potrebbe provenire da fonti esterne alla sua cerchia. "Se ha fatto questo a, quello che ha fatto a Nixon è probabilmente altrettanto sporco", ha detto. "Le fonti che aveva, se le aveva per il libro Chi tocca muore, erano così lontane dalla cerchia ristretta che è stato .