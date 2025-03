Liberoquotidiano.it - Joao Felix placca un laziale: mani addosso, vietato esultare. L'immagine che imbarazza il Milan | Guarda

Un vero e proprio raptus, quello di, frutto della frustrazione e del nervosismo per l'ennessima serata no, sua e del. Il portoghese, in prestito dal Chelsea, non incide contro la Lazio e nel finale si rende protagonista di un brutto gesto nei confronti di un membro dello staff della Lazio, corsara 2-1 a San Siro. Siamo al 98', Pedro ha appena trasformato il rigore decisivo all'ultimo secondo. Il, che era riuscito a recuperare il pari pur essendo in 10 uomini, vede così svanire l'ennesima ultima opportunità di restare agganciato al treno europeo. La Champions ora è lontana ben 9 punti (con la Juve che deve ancora giocare), ma anche la Roma ha scavalcato il Diavolo: in questo momento, la squadra di Sergio Conceiçao è nona, fuori anche dalla Conference League. Un disastro difficilmente immaginabile quest'estate, quando già i profeti di sventura si erano scatenati nelle più fosche previsioni.