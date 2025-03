Zonawrestling.net - Jey Uso sul suo successo da solista:”Mio fratello lo sta vivendo con me, è lì con me”

L’inaspettata carriera dadi Jey Uso lo ha catapultato ai vertici della WWE, ma nonostante ilottenuto, il legame con suoresta indissolubile.Durante un momento emozionante nella sua intervista con CBS Sports, Jey si è visibilmente commosso quando Shak Mahjouri gli ha chiesto del ruolo di Jimmy in tutto questo: “Miolo stacon me. È lì con me, amico.”Un Jey emozionato si è ricomposto per riflettere sulla sua famiglia, sapendo che suolo sosterrà indipendentemente da ciò che accadrà. Jey ha condiviso un pensiero profondo: “Non importa quanto in alto arrivi, lungo la strada incontrerai sempre le stesse persone quando scenderai. Sii gentile con tutti, sii rispettoso.”Come tag team, Jimmy e Jey hanno dominato la divisione di coppia della WWE per oltre un decennio e oggi, 3 marzo 2025, segna undici anni dalla loro prima vittoria del WWE Tag Team Championship.