Jesi / Panathlon, festeggiati gli atleti del tiro a segno

Al Circolo Cittadino serata con glidel Poligono. Presente il presidente Coni Marche Fabio Luna, il governatore area 5 Stefano Ripanti, l’allenatore della nazionale Barillano, 3 marzo 2025 – Il presidente del CONI regionale Fabio Luna, in chiusura della serata organizzata dalClub di, ha detto al presidente Andrea Moriconi: “Posso dire che avete fatto un centro perfetto stasera”, riferendosi ai campioni di(carabina e pistola) che, accanto a simpatizzanti e praticanti, erano presenti nella sala del Circolo Cittadino di, ai quali era dedicata la serata.Perché questa disciplina ha nella nostra regione un punto di riferimento a livello nazionale, internazionale e mondiale.La squadra di carabina del Poligono di, per fare un esempio, si è confermata in settembre, per il secondo anno consecutivo, la migliore assoluta.