.com - Jesi / Fioretto, ottimi piazzamenti del club scherma a Baronissi

Leggi su .com

In Campania, al Grand Prix Kinder Joy of Moving, secondo posto della squadra Ragazze-Allieve e terzo per le Bambine/Giovanissime, 3 marzo 2025 – Si è svolta a, in provincia di Salerno, la prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre di.Nelle pedane allestite all’interno del PalaUnisa erano numerosi imarchigiani che hanno gareggiato nelle diverse categorie.i risultati come il 2° posto del(per una sola stoccata), nella categoria Ragazze/Allieve (foto primo piano), con la squadra composta da Ludovica Balducci, Melita Governatori, Alessia Greganti e Maria Vittoria Trombetti. Nella categoria Bambine/Giovanissime terzo piazzamento, ex equo, per ilcon Emilia Caprari, Emma Ciarimboli e Maria Elena Li Bergolis.Il, con Lorenzo Chiaramonti, Evan Felici e Leonardo Grossi si è classificato 17° nella categoria Ragazzi/Allievi.