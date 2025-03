Quotidiano.net - JD Vance. Il mastino di Trump studia da presidente

Leggi su Quotidiano.net

Il giovane viceJDsi è dimostrato l’altro giorno nello Studio ovale, quando ha insultato ilucraino Zelensky, il vero e sfrontatod’attacco di Donald. Un bisonte cieco. Forse ha sorpreso anche lo stesso, che ha sicuramente apprazzato ma alla fine lo ha fermato quando ormai entrambi, in quella che sembra sempre più una mossa calcolata, avevano perso tutta la loro dignità politica come rappresentanti del più importante Paese del mondo indicato come faro della democrazia. Sono ormai in pochi a credere cheabbia ceduto a un gesto di rabbia non calcolato o improvvisato. E se la ricerca della rissa verbale era stata addirittura pianificata a tavolino, non ci vuole troppo a riconoscere che quello è stato il livello più basso per chi conosce l’America dai tempi di Ronald Reagan e può tranquillamente affermare con sicurezza che è stato il livello più basso, sia politico che morale nel quale gli Stati Uniti siano mai sprofondati dalla Seconda guerra mondiale.