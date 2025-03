Oasport.it - Jannik Sinner e il vantaggio di potersi allenare diverse settimane: Piatti parla di Grande Slam

Leggi su Oasport.it

Non tutti i mali vengono per nuocere? Lo si scoprirà. Di sicuro,dovrà affrontare un’esperienza nuova nelle prossime. Allenarsi in strutture non affiliate, senza l’adrenalina della partita, dovendo lavorare fino al 13 aprile privo del supporto di sparring tesserati, sarà un po’ diverso dal solito. Ci sono dubbi su quello che sarà lo status del n.1 del mondo, al termine della sospensione di tre mesi, ma tanti tra gli addetti ai lavori concordano sull’idea che i vantaggi siano maggiori degli svantaggi.Negli ultimi giorni sono arrivate delle chiavi di lettura importanti. A dire la propria è stato il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri. Nel corso della trasmissione TennisTalk, in onda su SuperTennis HD, l’ex giocatore toscano si è espresso in questi termini. “ha l’opportunità di avere a disposizione tre mesi che solitamente un giocatore non ha.