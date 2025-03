Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Blue Giant Explorer di Shinichi Ishizuka

Leggi su Nerdpool.it

Dopo essersi esibito nei migliori locali musicali giapponesi ed europei, l’ambizioso sassofonista Dai Miyamoto si prepara a conquistare il Paese dove il jazz è nato: gli Stati Uniti! DopoSupreme, J-POPè entusiasta dire la prossima pubblicazione di, terzo arco narrativo dell’acclamata serie sul jazz di, co-creata insieme all’editor e story director Number 8.L’edizione italiana accorperà in quattro volumi di formato Deluxe 15×21 i nove della serie originale giapponese.Riuscirà Dai a diventare il miglior sassofonista del mondo e quante avventure e nuove amicizie lo aspettano lungo il percorso? Per scoprirlo non c’è che attendere l’arrivo sugli scaffali in primavera di questo nuovo emozionante capitolo della storia!A questo link è disponibile il pre-order del primo volume