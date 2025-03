Quotidiano.net - Iwasawa Yuji eletto presidente della Corte internazionale di giustizia

Il giudice giapponeseè statooggidi(Icj in inglese) dai suoi pari, in seguito alle dimissioni del giudice Nawaf Salam il 14 gennaio scorso, dopo che quest'ultimo è stato nominato primo ministro libanese. Lo fa sapere lain una nota. "Si ricorda - si legge ancora - che il mandato del giudice Salam comesarebbe dovuto scadere il 5 febbraio 2027. In conformità con l'articolo 14 del regolamento, laha deciso di coprire il posto vacante per il resto del mandato.è membroIcj dal 22 giugno 2018. Prima di entrare a far parte del principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, che ha sede all'Aja nei Paesi Bassi, è stato professore di dirittoall'Università di Tokyo edel Comitato per i diritti umani dell'Onu.