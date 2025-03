Lanazione.it - Ivanka Trump in Toscana, il borgo antico che affascina gli Usa

Montalcino (Siena), 3 marzo 2025 –, primogenita del presidente degli Stati Uniti Donald, è tornata in. Una decina di giorni fa, riporta il sito Montalcinonews.com, ha soggiornato aFinocchieto, il villaggio di ottocento anni elegantemente restaurato, con viste mozzafiato, situato a trenta minuti a sud di Siena e vicino a Montalcino, nel distretto vinicolo del Brunello, di proprietà di John Phillips, un americano di origine italiana ed ex ambasciatore degli Stati Uniti in Italia dal 2013 all’inizio del 2017.Finocchieto ospitò l’ex presidente Barack Obama, insieme alla moglie Michelle. Phillips ha acquistato la proprietà nel 2001 e ha trascorso i successivi otto anni a pianificare e supervisionare l’ampia ristrutturazione del. Già in maggio del 2024è stata nella terra del Brunello come Montalcinonews.