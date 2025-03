Ilrestodelcarlino.it - Italservice, è morto Giovanni Baldelli

E’improvvisamente, vicepresidente dell’calcio a 5. Ieri alle 19 se ne è andato in ospedale, a Fano, dove viveva. In mattinata è stato trovato svenuto in bagno, la moglie Sara l’ha portato al Pronto Soccorso. È stato ricoverato per una infezione che nel giro di poche ore gli ha compromesso tutti gli organi vitali. Martedì scorso, dirigente da una vita del calcio a 5 di Pesaro, era presente sugli spalti del PalaMegabox a tifareera titolare insieme al fratello dell’azienda di famigliainfissi di Fano. Lascia la moglie Sara e due figli.era nato nel ‘62. "Sono devastato – commenta a caldo Moreno Bordoni anche lui vice presidente del club biancorosso –, è tutto successo in poche ore, fino a ieri stava bene".oltre ad essere un appassionato di calcio a 5, era anche esperto di questo sport che amava visceralmente.