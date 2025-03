Secoloditalia.it - “Italia protagonista sulla scena internazionale, non se ne accorgono solo Elly e Conte”: l’analisi di Foti

Quello che si è appena tenuto è il terzo bilaterale Meloni-Starmer. Mi sembra che l’sia sempre più ascoltata e sempre più“. Lo spiega in un’intervista al QN il ministro per gli Affari Europei, Tommaso, dopo il vertice di Londra sull’Ucraina. C’è però chi evidenzia le divisioni su questi temi proprio della maggioranza.: “Opposizione in difficoltà con Meloni sempre più”“La dialettica all’interno della maggioranza ci dimostrache non siamo una caserma. Viceversa il caos nell’opposizione sulle posizioni di politica estera mi pare evidente – prosegue -. Inventare i retroè una mossa tipica di quelle forze politiche che, in evidente difficoltà, cercano una qualche forma di protagonismo altrove. In realtà Giorgia Meloni si sta rivelando ogni giorno di più un’attrice di primo piano, e gli unici a non accorgersene sononel paese delle meraviglie enell’emisfero delle stelle”.