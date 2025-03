Unlimitednews.it - ITALIA, pressione fiscale oltre 43 % , pil stagnante e aumento debito pubblico

Nel 2024 ilno è salito al 135,3% del Pil dal 134,6% del 2023. E’ quanto risulta dalle tabelle diffuse dall’Istat insieme ai dati su Pil e indebitamento dello scorso anno. Il dato delè inferiore a quello indicato dal governo nelle stime del Psb, pari a 135,8%.L’Istat ha rivisto al rialzo il tasso di crescita del Pil relativo al 2022, portandolo dal +4,7 al +4,8%, con lievi aggiustamenti nelle componenti. Lo fa sapere l’Istituto di statistica nella nota su Pil e indebitamento nel 2024. Per il 2023 il tasso di crescita del Pil in volume resta invariato allo +0,7%.Codacons: famiglie tagliano consumi”I dati sul Pil del 2024 diffusi oggi dall’Istat attestano ancora una volta la mancata ripartenza dei consumi in, con la spesa delle famiglie che registra una marcata flessione in alcuni comparti chiave”.