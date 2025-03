Tvzap.it - Italia in lutto, addio per sempre a Eleonora Giorgi

Personaggi TV. Oggi, 3 marzo 2025, si è spenta a Roma, attrice e registana di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il cinemano, al quale ha contribuito con una carriera ricca e variegata. Se n'è andata, portata via a 71 anni dal tumore al pancreas, giunto all'ultimo stadio con metastasi al cervello. Era ricoverata in una clinica romana, la Paideia, per la terapia del dolore dopo l'aggravarsi delle sue condizione che – aveva detto – ormai le avevano reso impossibile "anche solo fare una decina di passi".