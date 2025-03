Italia-Giappone Mattarella arrivato a Tokyo Visita si concluderà 9 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio, è atterrato aper la suain, che siil 9. L’ultimo capo di Statono a recarsi inera stato Giorgio Napolitano, quasi 16 anni fa. Lagiunge al culmine di un periodo nel quale si sono intensificate le relazioni bilaterali e la cooperazione economica, nel quadro dell’accordo di partenariato strategico che risale al mesi di gennaio del 2023, rafforzato con il Piano d’azione bilaterale 2024-2027 approvato in occasione del G7 di Fasano. Tra domani e dopodomani si concentrano gli incontri con le autorità istituzionali e politiche. Nella mattinata di martedì sarà ricevuto al palazzo imperiale dall’imperatore Naruhito, nel pomeriggio invece sono in agenda i colloqui con gli speaker dei due rami del parlamento; mercoledì è previsto un discorso del presidente in occasione di un incontro con i vertici della Keidanren (Japan Business Federation) ed esponenti dell’imprenditoriase ena.