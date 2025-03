Istat | nel 2024 la pressione fiscale sale al 426% il Pil cresce dello 07%

Bergamonews.it - Istat: nel 2024 la pressione fiscale sale al 42,6%, il Pil cresce dello 0,7%

Nellaè cresciuta di oltre un punto percentuale al 42,6%. Lo rileva l’diffondendo il dato su Pil e indebitamento. Nel 2023 ladel fisco era pari al 41,4%.Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono cresciute del 3,7% rispetto all’anno precedente. L’incidenza sul Pil è stata pari al 47,1 %. Le entrate correnti hanno registrato un aumento del 5,7%, attestandosi al 46,8 % del Pil. In particolare, le imposte dirette sono cresciute del 6,6%, principalmente per l’aumento dell’Irpef e dell’Ires. In aumento sono risultate anche le sostitutive sugli interessi e sui redditi da capitale e le ritenute sugli utili distribuiti dalle società. Le imposte indirette hanno registrato una crescita anch’essa marcata (+6,1%), con aumenti significativi dell’Iva, dell’Irap e delle imposte sull’energia e oneri generali del sistema elettrico e gas, queste ultime ritornate sui livelli precedenti la crisi energetica per il ripristino completo degli oneri generali del sistema energetico.