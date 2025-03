Quotidiano.net - Istat: Finanza pubblica migliore del previsto, soddisfazione per Giorgetti

"I datidi oggi confermano, come da sempre sostenuto con convinzione, che laè in una condizionedel". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo. "L'avanzo primario certificato oggi dall'- prosegue - è unamorale. La crescita corrisponde a quella che avevamo aggiornato a dicembre", ha aggiunto. "Naturalmente tutto questo è confortante ed è ragione di. Ma non possiamo fermarci - conclude - ora la sfida è la crescita in un contesto assai problematico non solo italiano ma che coinvolge tutta Europa".