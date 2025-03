Ilfattoquotidiano.it - Israele, Netanyahu fischiato in Parlamento tra risse e feriti. Il discorso: “Trump su Gaza coraggioso, abitanti liberi di emigrare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rissa ealla Knesset, ild’a Gerusalemme, nel giorno in cui il primo ministro Benyaminera chiamato a rispondere della mancata istituzione della commissione d’inchiesta sulla strage del 7 ottobre, invocata delle opposizioni e sostenuta dal Consiglio di ottobre, che rappresenta 1.500 famiglie in lutto e famiglie di ostaggi. Prima dell’inizio della sessione plenaria speciale, gli agenti di sicurezza delhanno impedito ai membri del Consiglio di ottobre di accedere alla tribuna per gli ospiti. L’incidente è poi degenerato in una rissa, con le guardie che hanno spinto e strattonato i manifestanti: due persone sarebbero rimaste ferite.Il clima è rimasto teso anche durante la seduta, con due parlamentari dell’opposizione espulsi per aver urlato,e schernito il primo ministro mentre si apprestava a iniziare il suo