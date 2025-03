Ilrestodelcarlino.it - "Isola ecologica chiusa, a destra scelte paradossali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un mondo al contrario". Così Sandro Bisonni e Leonardo Piergentili, co-portavoce Alleanza Verdi Sinistra, commentano la chiusura dell’di Piediripa. "A Macerata siamo al paradosso. Da una parte il sindaco Sandro Parcaroli non fa nulla per scongiurare la chiusura del centro di raccolta di Piediripa, dall’altra un consigliere comunale di maggioranza (Andrea Blarasin, FdI) fa una mozione per attivare il porta a porta degli sfalci e degli ingombranti. Tradotto: lada una parte chiude un centro di raccolta dove i cittadini differenziano in autonomia a costi bassissimi, dall’altra chiede di attivare un servizio di raccolta porta a porta per la stessa tipologia di rifiuti a costi nettamente superiori". Secondo Avs, "l’eventuale raccolta porta a porta sarebbe ben al di sotto delle necessità reali.