Irregolare e con precedenti per rapina | espulso

Scattano anche quattro denunce. Un tunisino 23enne, che ha tentato di sottrarsi al controllo del Reparto Prevenzione Crimine in via Matteotti scappando sul monopattino, con moltiper spaccio, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: ordine di allontanamento dalla Bolognina. Un 41enne nigeriano, fermato in via Di Vicenzo dal personale del Commissariato Bolognina Pontevecchio, con molti, era privo di patente e destinatario del divieto di dimora e del divieto di ritorno nel Comune: denunciato anche per guida senza patente con recidiva poiché mai conseguita. Il veicolo era senza assicurazione ed è risultato provento di appropriazione indebita. Un tunisino di 28 anni era in via Matteotti con 25 grammi di hashish e una lametta, aveva il divieto di dimora: allontanato.