"Io e te…". Eleonora Giorgi, la toccante dedica di Andrea De Carlo: chi è il suo ultimo grande amore

La morte di, avvenuta il 3 marzo a causa di un cancro al pancreas, ha suscitato unacommozione in tutti coloro che l’hanno amata e ammirata. Tra i primi a ricordarla con affetto è stata sua nuora, Clizia Incorvaia, che sui social ha condiviso unpost con una poesia accompagnata da alcune foto della suocera. Poco dopo, anche l’diDe, hato parole piene di affetto alla sua compagna.Leggi anche: “Graziemio.”., lo straziante ricordo diVerdone: parole bellissimeera stata sposata con Angelo Rizzoli, con cui aveva avuto il figlio. In seguito, si era unita in matrimonio con l’attore Massimo Ciavarro, con cui aveva avuto il secondo figlio, Paolo. Dopo queste relazioni, laattrice aveva vissuto un intenso e significativoconDe, prima di trascorrere il resto della sua vita come single.