Inzaghi in Napoli-Inter conferma un problema di gestione dei top

Inha scelto di insistere su Calhanoglu, Thuram e Lautaro Martinez anche quando il loro rendimento in campo avrebbe suggerito un cambio.DIè stata una partita con diversi problemi sulla sponda nerazzurra. Uno dei quali attiene alladella gara di. Questione che, a sua volta, ha diverse sfaccettature. Quella che ciessa oggi riguarda ladei top player. Dei suoi fedelissimi. Perché il tecnico ha mostrato una reticenza a sostituirli di cui bisogna parlare.FIDUCIA CIECA –infatti perha mandato in campo la sua formazione ideale, con l’eccezione forse di Pavard. Una scelta specifica, preparata da settimane, che si ripete da tutto l’anno in partite di cartello malgrado i risultati ad oggi non siano favorevoli.