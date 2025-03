Inzaghi ha deciso non cambia modulo Avanti con il 3-5-2 | ecco la probabile

Leggi su Ilnerazzurro.it

Simonenon cambieràmercoledì. Come scritto da Christian Recalcati su l’Interista, l’allenatore nerazzurro non ha mai sperimentato alternative tattiche e il suo 3-5-2 è così collaudato che un cambio potrebbe generare confusione, come accaduto al Napoli con il passaggio al 4-4-2, che aveva disorientato i giocatori, incluso Dumfries, apparso spaesato negli spostamenti.Nonostante l’emergenza sugli esterni, con l’olandese unico disponibile,non intende stravolgere l’assetto. Il 3-5-2 prevede due uomini in fascia, mentre una difesa a quattro ne richiederebbe il doppio, complicando ulteriormente la gestione. Per questo motivo, l’allenatore adatterà un giocatore a sinistra, con eventuali aggiustamenti in corso d’opera.Probabili formazioni Feyenoord-InterContro il Feyenoord nessun dubbio in attacco, con Lautaro e Thuram titolari inamovibili.