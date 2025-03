Quifinanza.it - Invalidità civile a rischio, il pagamento di 150 euro per il certificato non basta

Leggi su Quifinanza.it

La richiesta disi sta trasformando in un percorso a ostacoli per molti cittadini. Blocchi e malfunzionamenti alla piattaforma dell’Inps impediscono di avviare le pratiche, lasciando migliaia di persone, tra cui malati gravi, in una situazione di incertezza. E tutto questo nonostante ildi 150per ottenere ilmedico necessario a presentare domanda.A lanciare l’allarme è Assoutenti, che denuncia il disservizio e chiede all’Inps un intervento immediato. L’associazione sottolinea come la burocrazia e i problemi tecnici stiano ostacolando un diritto fondamentale, con ilche alcuni cittadini non riescano a ottenere il riconoscimento in tempo utile. Cosa sta accadendo e quali soluzioni sono richieste dell’associazione?Piattaforma Inps bloccata: le segnalazioniSecondo le numerose segnalazioni ricevute da Assoutenti, il portale Inps per la richiesta disarebbe affetto da frequenti blocchi e malfunzionamenti, rendendo quasi impossibile caricare le pratiche.